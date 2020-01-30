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بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى السوادن

الخميس 30/يناير/2020 - 03:43 م
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فريق الاهلي
فريق الاهلي
علي نبوي - محمد الصو
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بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والجهاز الفني في التوافد على مطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر إلى السودان لمواجهة الهلال

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني السبت المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واختار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر 21 لاعبًا في قائمة فريقه التي ستطير إلى السودان وهم :-

شريف إكرامي، حسام عاشور، أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد الشناوي، عمرو السولية، علي معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايي، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، مروان محسن، على لطفي، أليو ديانج، محمود متولي، آليو بادجي وجيرالدو.
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