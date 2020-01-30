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للمرة الثالثة.. زلزال قوي يضرب غرب إيران

الخميس 30/يناير/2020 - 03:30 م
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زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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شهدت محافظة كرمانشاه غرب إيران، اليوم الخميس، هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر وللمرة الثالثة المناطق الحدودية لمدينة سومار.

                                  

ووقعت الهزة الأرضية، في عمق 8 كم من سطح الأرض، على بعد 22 كم من مدينة سومار (محافظة كرمانشاه) و50 كم عن إيلام.

 

وقد أفاد مركز رصد الزلازل في جامعة طهران، هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضربت ضواحي مدينة سومار بمحافظة كرمانشاه غرب إيران في الساعة 00:07:17 بعد منتصف ليلة الثلاثاء - الأربعاء بالتوقيت المحلي.

 

وأعلن مركز الزلازل، يوم الثلاثاء الماضي، أن زلزالًا بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، ضرب المناطق الحدودية لمدينة سومار التابعة لمدينة قصر شيرين الواقعة في غرب البلاد.

 

ولم تسفر الهزات الأرضية عن وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات حسب تصريحات المسؤولين المحليين.

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هزه أرضية غرب ايران زلزال ايران المرة الثالثة

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