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تلسكوب يرصد تفاصيل "غير مسبوقة" لسطح الشمس (فيديو)

الخميس 30/يناير/2020 - 03:00 م
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سطح الشمس
سطح الشمس
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تمكن تلسكوب Daniel K. Inouye للطاقة الشمسية (DKIST)، أكبر تلسكوب شمسي في العالم، من التقاط صور عن قرب لجزء صغير من الشمس، وتعتبر هذه الصور أكثر دقة تم التقاطها لسطح الشمس على الإطلاق

وفقًا لموقع space.com، تكشف الصور الجديدة عن هياكل مغناطيسية صغيرة بتفاصيل مذهلة، وتعد هذه القدرة غير المسبوقة على مراقبة الشمس قفزة مذهلة في معرفة الظواهر في أصل نشاطها والتي تؤثر على كوكب الأرض.

ويأمل العلماء في أن تساهم هذه الصور بعد ما يقرب من 50 عامًا من دراسة أهم نجم للأرض، ومع انتهاء أعمال البناء على التلسكوب الذي يبلغ طوله 4 أمتار في قمة هاليكالا في جزيرة ماوي في هاواي ، سيبدأ ظهور المزيد من أدوات التلسكوب، مما يزيد من قدرته على إلقاء الضوء على الشمس.


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الكلمات المفتاحية

نشاط الشمس مراقبة الشمس سطح الشمس تلسكوب شمسي DKIST

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