بعد الإسكندرية.. أقوى 7 زلازل في تاريخ مصر

وحسبما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن الهزة كانت على بُعد 440 كم شمال غرب الإسكندرية وتحديدًا داخل البحر المتوسط، على خط عرض 35.0331° شمالا وخط طول 28.0012° شرقا، وعمق60 كم، مؤكدًا أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.



وبالرجوع إلى تاريخ الهزات الأرضية التي تعرضت لها مصر، خلال السنوات الماضية، فقد شهدت مصر العديد من الزلازال رغم وقوعها في منطقة متوسطة زلزاليًا.





واختلفت قوة هذه الزلازل في نسبة قوّتها بحسب مقياس ريختر.





وتوجد في مصر 6 بؤر زلزالية وهي: جنوب شرق البحر المتوسط، في منطقة خليج العقبة وتتعرض في اليوم الواحد إلى ما يقرب من 300 هزة، ومنطقة دهشور جنوب غربي القاهرة والتي كانت بؤرة زلزال 12 أكتوبر 1992، ومنطقة أبو دباب في الصحراء الشرقية، ومنطقة بحيرة ناصر التي تتميز بنشاط زلزالي متوسط، وجزيرة شدوان شمال البحر الأحمر، وجنوب خليج السويس، التي تتميز بنشاط زلزالي كبير.



وفي هذا التقرير، تنشر "الفجر" أبرز 7 زلازل شهدتها مصر، وخلفت العديد من القتلى والمصابين والمشردين، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمبانيها:





1- زلزال عام 1847





يعتبر الأول من نوعه في تاريخ مصر الحديث، وراح ضحيته مئات القتلى والجرحى والمشردين، وكان مصدره جنوبي غرب القاهرة، وأكثر من تأثر بها سكان محافظة الفيوم.





2- زلزال عام 1903





وهو الزلازل الأصعب التي تعرضت له مصر، حيث راح ضحيته قرابة الـ 10 ألاف مواطن بخلاف الجرحى والمشردين.





3- زلزال عام 1955 (مصدره الإسكندرية)





كان مصدره شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل الإسكندرية وبلغت قوة الزلزال 6.3 ريختر، وقد وقع يوم 12 سبتمبر، وقد وصلت صداه لدلتا النيل بين الإسكندرية والقاهرة.





وتسبب الزلزال في مقتل 18 شخصًا وإصابة 89 شخصًا، وتعرض حوالي 300 منزل من الطوب اللبن لأضرار بالغة حول بحيرة إدكو، وتسبب في انهيار 40 منزلًا بالكامل وتدمير جزئى لحوالي 420 منزلًا أخرين. ولم تتأثر مصر فقط بالزلزال ولكن شعر مواطني دول أخرى مثل قبرص وفلسطين وسوريا واليونان.





4- زلزال عام 1969





بلغت قوته 6.9 ريختر، وكان مصدره جزيرة شدوان في البحر الأحمر، وتأثرت به دول مصر والسودان وإثيوبيا وفلسطين، وشعر به العديد من سكان محافظات مصر، وتمثلت أضراره في تشقق في مساحة من أراضي محافظة البحر الأحمر.



5- زلزال عام 1981 (السد العالي)



كان متوسطا، وبلغت قوته 5.6 درجة بمقياس ريختر، ولم يتأثر السد العالي به، حيث صمم ليتحمل حتى 8 درجات ريختر.



6- زلزال عام 1992



بلغت شدته 5.6 درجة، وضرب القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم، وتوفي إثره 541 شخصًا، وأصيب نحو 6522 شخصًا، كما تعرض 398 منزلا للانهيار، ونحو 8000 منزل أصبحوا آيلين للسقوط بالمدن المذكورة، وتضررت الأبنية التعليمية والمدارس، وظلت مصر لسنوات تُعمر تلك المنازل والأبنية المتضررة.





7- زلزال عام 1995





كان مصدره مدينة نويبع بالبحر الأحمر، وبلغت قوته 7.2 درجة بمقياس ريختر، وهو الزلزال الأقوى في قوته، ورغم ذلك لم ينتج عنه ألا 5 خسائرٍ بشرية وعشرات الجرحى.

تعرضت محافظة الإسكندرية، فجر اليوم الخميس، وتحديدًا في الثالثة و28 دقيقة فجرًا، إلى هزة أرضية شعر بها أغلب سكانها، بلغت قوتها 5.3 درجات على مقياس ريختر، من دون تسجيل أي أضرار أو خسائر بشرية.