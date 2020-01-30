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شعبة الدواجن: نتخذ احتياطاتنا ضد الكورونا.. "تعلمنا الدرس"

الخميس 30/يناير/2020 - 03:03 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن هناك عدة خطوات إتخذتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة تجاه أي منتج غذائي يأتي إلى مصر، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال "السيد"، في لقائه ببرنامج مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور علاء أبو بكر، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك تنسيق بين وزارة الصحة، والغرف التجارية، مؤكدا أن الدولة تعمل على الحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح أنه يتم أخذ عيانات وتحليلها في الحجر البيطري والزراعي والصحي، للتأكد من سلامتها، معلقا: "تعلمنا الدرس من أنفلونزا الطيور في 2006".
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كورونا فيروس كورونا شعبة الدواجن أخبار مصر

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