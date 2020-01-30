عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

NOW | سجل اسمك ورقم جلوسك للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة

الخميس 30/يناير/2020 - 02:06 م
Advertisements
نتيجة الشهادة الاعدادية 2020
نتيجة الشهادة الاعدادية 2020
Advertisements
NOW | سجل اسمك ورقم جلوسك للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة 

وفر على نفسك التعب والمجهود وسجل اسمك ورقم جلوسك أسفل المقالة التالية، مع رقم التليفون وستحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة الترم الأول 2020، وهذا بعد اعتماداه من جانب المحافظ، حيث بلغت نسبة النجاح في مدارس القاهرة 77,7 %، وحضر الامتحانات 150929 طالب وطالبة نجح منهم 117271.

سجل اسمك ورقم جلوسك ناو NOW

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 عليك فقط تسجيل بياناتك (الاسم - رقم الجلوس - رقم التليفون) واعمل تخطي ستحصل على نتيجتك بكل سهولة التي طال انتظارها في قلق وحيرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة 
بادر بتسجيل بياناتك الان وستحصل على النتيجة فور ظهورها مباشرة وبكل سهولة دون بزل أي تعب أو مجهود، ولسهولة التسجيل اتبع الخطوات التالية



Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزاره التربيه والتعليم نتيجه الصف الثالث الاعدادى نتيجه الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 الاسكندريه نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 نتيجه الشهاده الاعداديه نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2019 برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادى نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 نتيجة الاعدادية نتيجة اعدادية الاسكندرية نتائج التعليم الاساسي مديرية التربية والتعليم بالجيزة مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية

أخبار تهمك

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 21 ساعة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 21 ساعة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 16 ساعة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 17 ساعة

القبض على فنان شهير بتهمة السطو على منزل

منذ حوالي 4 ساعات

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 16 ساعة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 17 ساعة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 16 ساعة

"سجل بياناتك" | ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

منذ ساعة و 21 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 5 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 16 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 17 ساعة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ ساعتين

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

(جيبها من هنا) رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 (اضغط هنا واحصل على نتيجتك فورا) alexandria.gov.eg

هتظهر حالا.. ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادية) 2020 الترم الأول محافظة القاهرة

خلال ساعة.. ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 الترم الأول محافظة القاهرة برقم الجلوس (ترقبوا)

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

لينك سريع | ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول محافظة القاهرة.. احصل على نتيجة 3 اعدادي NOW

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:24 ص

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

08:52 م

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

09:16 ص

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status