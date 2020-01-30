NOW | سجل اسمك ورقم جلوسك للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة 





وفر على نفسك التعب والمجهود وسجل اسمك ورقم جلوسك أسفل المقالة التالية، مع رقم التليفون وستحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة الترم الأول 2020، وهذا بعد اعتماداه من جانب المحافظ، حيث بلغت نسبة النجاح في مدارس القاهرة 77,7 %، وحضر الامتحانات 150929 طالب وطالبة نجح منهم 117271.





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للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 عليك فقط تسجيل بياناتك (الاسم - رقم الجلوس - رقم التليفون) واعمل تخطي ستحصل على نتيجتك بكل سهولة التي طال انتظارها في قلق وحيرة.





نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة

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