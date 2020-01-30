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اليوم.. لجنة الشئون الأفريقية تستقبل 29 سفيرًا من دول القارة

الخميس 30/يناير/2020 - 01:56 م
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مجلس النواب
مجلس النواب
عبداللطيف هيبة
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استقبلت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الخميس، 29 سفيرا أفريقيا معتمدا بالقاهرة.

وجاء ذلك في إطار حرص المؤسسة التشريعية على التواصل مع السفراء، ضمن رؤية مجلس النواب، لمد جسور التواصل مع الأشقاء، وتأكيد أهمية توطيد العلاقات.

وأكد النائب طارق رضوان، في مستهل اللقاء -الذي عقد بقاعة ٢٥ يناير بمقر مجلس النواب- دعم مصر لكل سبل التنمية والازدهار في القارة الخضراء "الذهبية" -على حد قوله-، مضيفًا "نعمل ونتعاون معا وبسواعد أبناء القارة الأفريقية، وسنكون قادرين سويا على أن نصنع فارقًا إيجابيا من أجل قارتنا".

وأشار إلى أن دعوة رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، للسفراء الأفارقة كافة لزيارة المجلس، تؤكد أن عودة مصر إلى أحضان القارة الأفريقية، نابع من القلب والعقل والعقيدة، من أجل تفعيل العمل المشترك.
 
وقال النائب: إننا من خلال هذا الجمع نؤكد أننا قارة واحدة نابضة بقلب واحد، ما يستوجب علينا تضافر الجهود يدا بيد وقلبًا بقلب لبنائها.

ونقل رئيس لجنة الشئون الأفريقية، تحيات الدكتور علي عبد العال، إلى السفراء الأفارقة جميعا.
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