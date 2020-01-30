"ظهرت رسميا" | رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول بالقاهرة









اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الخميس الموافق 30/1/2020، نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول، ولسهولة الاستعلام عنها يمكن كتابة الرابط التالي cairogovresults، وفي حالة عدم الوصول ومعرفة النتيجة يمكن للطلاب والطالبات كتابة البيانات أسفل المقالة وستيحصلون فورا على نتيجة الشهادة الإعدادية بكل سهولة.





وقد انتهت امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة الترم الأول 2020، وبلغت نسبة النجاح في مدارس القاهرة 77,7 % حيث حضر الامتحانات 150929 طالب وطالبة نجح منهم 117271.





وتسهيلا على الطلاب والطالبات تنشر بوابة الفجر الإلكترونية رابط يسهل على الطلاب معرفة نتائجهم فقط يمكنكم الضغط هنا

وقد اعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100% وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين وعددهم 45 طالبا 100%، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 95 % .





ولسهولة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية يمكنكم اتباع الخطوات التالية:







