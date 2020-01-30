عاجل.. إعلان موعد قرعة قرعة دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي "الكاف" عن موعد قرعة الدور الإقصائي دور الثمانية من بطولتى دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.





وستقام قرعة دور الـ8 بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير فى تمام السابعة مساءً.





وكان نادي الزمالك قد حسم صعوده لدور ال 8 بعد إحتلاله المركز الثانى بجانب مازيمبي الكونغولي بينما حسم كل من الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي والرجاء المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الصعود رسميًا للدور القادم من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما لم تحُسم حتي الأن المجموعة التى يتواجد بها النادي الأهلي والذي ستحسم خلال الجولة الأخيرة بعد أن يواجه الأحمر الهلال السوداني خارج الأرض ويريد فقط الفوز أو التعادل من أجل الصعود رسميًا بينما إقترب النجم الساحلى التونسي من الصعود.





بينما على صعيد بطولة الكونفيدرالية الإفريقية قد صعد كل من بيراميدز والنادي المصري للدور التالي.



