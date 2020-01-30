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"الأطباء العرب" ينظم قافلة مجانية بكوم حمادة في البحيرة

الخميس 30/يناير/2020 - 01:49 م
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القافلة
القافلة
منى صموئيل
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ينظم مكتب لجنة الإغاثة والطوارئ بالإسكندرية، التابع لاتحاد الأطباء العرب، قافلة طبية مجانية، غدًا الجمعة، بأحد القرى بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تضم عددا من التخصصات وهي (الباطنة - الأطفال – العظام – الأنف والأذن – الجلدية).

وتستهدف القافلة، توقيع الكشف وصرف العلاج لـ 300 مريض مجانًا، كما تتضمن حملة توعوية للوقاية والتعامل السليم مع الأمراض المزمنة كالضغط والسكر، وأهمية إجراء الفحوصات الدورية لاكتشافها مبكرًا.

وأكد الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن القافلة الطبية تأتي في إطار مشروعات دعم القطاع الصحي في مصر، بالمحافظات والمناطق النائية؛ لتخفيف الأعباء المادية على الأسر الفقيرة والتي تجد صعوبة في توفير الرعاية الصحية لأبنائهم.
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قوافل الطبية قافلة طبية الأطباء العرب اتحاد الأطباء العرب

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