تجديد حبس المتهم بإطلاق النار على خطيبته السابقة 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بإطلاق النار على خطيبته السابقة 15 يوما على ذمة التحقيق.





تعود أحداث الواقعة، عنما تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من الأهالي يفيد بإطلاق شاب النار على فتاة أثناء وقوفها في الشارع، ثم قام بإطلاق النار على نفسه.





على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجني عليها كانت خطيبة المتهم، وفسخت ارتباطها بها بسبب خلافات بينهما، إلا أن المتهم كان يريد الرجوع لها ولكنها رفضت، حيث تم نقل المتهم والمجني عليها إلى المستشفى في حالة حرجة.



