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تجديد حبس المتهم بإطلاق النار على خطيبته السابقة 15 يومًا

الخميس 30/يناير/2020 - 01:39 م
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أرشيفية
أرشيفية
نسمة رمضان
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قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بإطلاق النار على خطيبته السابقة 15 يوما على ذمة التحقيق.

تعود أحداث الواقعة، عنما تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من الأهالي يفيد بإطلاق شاب النار على فتاة أثناء وقوفها في الشارع، ثم قام بإطلاق النار على نفسه.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجني عليها كانت خطيبة المتهم، وفسخت ارتباطها بها بسبب خلافات بينهما، إلا أن المتهم كان يريد الرجوع لها ولكنها رفضت، حيث تم نقل المتهم والمجني عليها إلى المستشفى في حالة حرجة. 

وانتقلت نيابة النزهة لمكان الحادث، وتبين من المعاينة وجود فوارغ طلقات في الشارع، لتأمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

قسم النزهة قاضي المعارضات النيالة العامة الفجر أمن القاهرة

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