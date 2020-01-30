عاجل.. مجلس الوزراء يتدخل لإنقاذ حياة الطبيبة المصابة بـ"حادث المنيا"

أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، استجابة لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، لمناشدة أسرة الدكتورة راعوث القس أشعياء، بتوفير دواء مستورد من الخارج، حيث تتلقى الرعاية حاليًا بمستشفى معهد ناصر، إثر إصابتها في حادث "طبيبات المنيا" الذي وقع قبل أسبوعين، وأسفر عن مصرع ثلاثة من زميلاتها.



وقال هاني يونس: إن "لجنة الاستغاثات الطبية، بالتنسيق مع هيئة الأدوية المصرية برئاسة مجلس الوزراء، بذلت كل الجهود الممكنة منذ نشر الاستغاثة أمس على مواقع التواصل الاجتماعين لتوفير الدواء المطلوب، والذي سيصل من الخارج مساء اليوم الخميس، ليتم إرساله فورًا إلى المريضة في مستشفى معهد ناصر".



من جانبه، أكد الدكتور سامح الخيري، زوج الطبيبة راعوث، أن نائب مدير هيئة المستشفيات التعليمية، تواصل معه مساء أمس الأربعاء، وأخبره أن الدواء سيصل مساء اليوم.



وقال "خيري" في تصريحات إلى "الفجر": إن زوجته تعاني من كسر بالحوض، ولن يتم إجراء أي جراحة قبل تناول هذا الدواء، لقتل البكتيريا الموجودة في مزرعة الدم.