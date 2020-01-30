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عاجل.. قائمة الأهلي ضد الهلال بدون الشيخ ورمضان صبحي و6 نجوم

الخميس 30/يناير/2020 - 01:36 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي ومحمد الصو
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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل في الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الأهلي عصر اليوم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى السودان استعدادًأ لمواجهة الهلال بعد غد السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي ضد الهلال

حراسة المرمى : شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود متولي - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حسام عاشور - أليو ديانج - عمرو السولية - أحمد الشيخ - محمد مجدي أفشة - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجايي - محمود عبد المنعم كهربا

خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي

وخرج من قائمة الأهلي رمضان صبحي وحمدي فتحي وسعد الدين سمير وأحمد الشيخ للإصابة وصلاح محسن ووليد أزارو بعد رحيلهما عن الفريق في يناير الجاري وصالح جمعة ومحمود وحيد لوجهة نظر فنية
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