"نتيجتك ظهرت".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة عبر هذا الرابط الرسمي

انتهى محافظ القاهرة خالد عبدالعال من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 اليوم الخميس الموافق الـ30 من يناير 2020.





نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة متاحة





هنا ). ويمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة عبر الموقع الرسمي والرابط الذي حددته وزارة التربية والتعليم بالضغط ().





نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة مبشرة





وبحسب المحافظة، وصلت نسبة النجاح في مدارس القاهرة 77.7%، حيث حضر الامتحانات 150929 طالبا وطالبة نجح منهم 117271.





نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على الموقع الرسمي





اضغط هنا . ويمكن للطلاب الحصول على بيان درجاتهم غداً الجمعة، من خلال الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس، عبر هذا الرابط:





نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة





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