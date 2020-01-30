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"نتيجتك ظهرت".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة عبر هذا الرابط الرسمي
الخميس 30/يناير/2020 - 01:32 م
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انتهى محافظ القاهرة خالد عبدالعال من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 اليوم الخميس الموافق الـ30 من يناير 2020.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة متاحة
ويمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة عبر الموقع الرسمي والرابط الذي حددته وزارة التربية والتعليم بالضغط ( هنا ).
نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة مبشرة
وبحسب المحافظة، وصلت نسبة النجاح في مدارس القاهرة 77.7%، حيث حضر الامتحانات 150929 طالبا وطالبة نجح منهم 117271.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على الموقع الرسمي
ويمكن للطلاب الحصول على بيان درجاتهم غداً الجمعة، من خلال الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس، عبر هذا الرابط: اضغط هنا.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة
وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية، على تأدية واجبها الخدمي تجاه قرائها ومتابعيها، وتأكيدًا على مسؤليتها الاجتماعية، نقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة من خلال الاسم ورقم الجلوس.
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