Advertisements
Advertisements
Advertisements

"نتيجتك ظهرت".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة عبر هذا الرابط الرسمي

الخميس 30/يناير/2020 - 01:32 م
Advertisements
نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة
Advertisements
انتهى محافظ القاهرة خالد عبدالعال من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 اليوم الخميس الموافق الـ30 من يناير 2020.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة متاحة 

ويمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة عبر الموقع الرسمي والرابط الذي حددته وزارة التربية والتعليم بالضغط ( هنا ).

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة مبشرة

وبحسب المحافظة، وصلت نسبة النجاح في مدارس القاهرة 77.7%، حيث حضر الامتحانات 150929 طالبا وطالبة نجح منهم 117271.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على الموقع الرسمي

ويمكن للطلاب الحصول على بيان درجاتهم غداً الجمعة، من خلال الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس، عبر هذا الرابط: اضغط هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة 

وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية، على تأدية واجبها الخدمي تجاه قرائها ومتابعيها، وتأكيدًا على مسؤليتها الاجتماعية، نقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة من خلال الاسم ورقم الجلوس.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزاره التربيه والتعليم نتيجه الصف الثالث الاعدادى نتيجه الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 الاسكندريه نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 نتيجه الشهاده الاعداديه نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2019 برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادى نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 نتيجة الاعدادية نتيجة اعدادية الاسكندرية نتائج التعليم الاساسي مديرية التربية والتعليم بالجيزة مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية

أخبار تهمك

القبض على فنان شهير بتهمة السطو على منزل

منذ حوالي 4 ساعات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 16 ساعة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ ساعتين و 47 دقيقة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 16 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 17 ساعة

"سجل بياناتك" | ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

منذ ساعة و 10 دقيقة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 3 ساعات

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 17 ساعة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 21 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 16 ساعة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 17 ساعة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 16 ساعة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 21 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل | رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة اخر العام 2019 بنسبة نجاح 82% بوابة التعليم الأساسي | نتائج الصف 3 الإعدادي

بعد ظهورها.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 جميع محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

اعرف نتيجتك برقم الجلوس.. هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بجميع المحافظات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:24 ص

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

08:52 م

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

09:16 ص

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status