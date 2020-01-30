في ذكرى رحيلها.. أسرار في حياة الطفلة المعجزة فيروز





تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة فيروز ، ويرصد الفجر الفني أبرز المعلومات عنها



ولدت في القاهرة يوم 15 مارس 1943، لأسرة أرمنية الأصل، واسمها الحقيقى بيروز آرتين كالفايان،لُقبت بالعديد من الألقاب منها الطفلة المعجزة، معجزة السينما المصرية، شيرلي تمبل المصرية.



التقت بالفنان أنور وجدي الذي غير اسمها للاسم الفني "فيروز"، هي الأخت الكبرى للفنانة نيللي، وابنة عم الفنانة لبلبة.





اكتشف موهبتها صديق والدها الفنان السوري إلياس مؤدب، حيث كان يعزف في إحدى الأمسيات الفنية في منزلهم، حيث كان يعزف الكمان وكانت تقوم بالرقص على الموسيقى التي كان يعزفها، ثم لفتت انتباهه ولاحظ موهبتها، فحاول تطوير قدراتها، فقام بتأليف مونولوج لتقوم بتأديته وحدها، ثم قرر الحاقها بمسابقة للمواهب في ملهى الأوبرج وكان من ضمن الحاضرين الملك فاروق والذى كافأها على نجاحها، واعطاها مبلغ 50 جنيهًا.



التف حولها المنتجة السينمائيون فاختارها الفنان الراحل أنور وجدي لكي تقوم بالعمل معه، ووقع مع والدها عقد احتكار، تتقاضى ابنته ألف جنيهًا مقابل كل فيلم.



اتسمت الفنانة الراحلة فيروز بخفة الظل وأدائها للأدوار الاستعراضية، وكان أول فيلم لها " ياسمين" والذى أنتج عام 1950، وكانت وقتها في السابعة من عمرها.



قدمت العديد من الأفلام السينمائية منها "ياسمين"، "فيروز هانم"،"صورة الزفاف"، و"دهب"الذي كان آخر عمل بينها وبين الفنان أنور وجدي.





وفي عام 1953 قام والدها بالغاء التعامل مع الفنان أنور وجدي، وقرر أن يقوم بإنتاج أفلامها بنفسه، وكان من بين هذه الأفلام "الحرمان" وشاركتها في بطولته شقيقتيها نيللي وميرفت، ثم ابتعدت عن الساحة الفنية لفترة، ثم عادت عام 1955 بفيلم "عصافير الجنة" وشاركتها فيه شقيقتيها، ثم قدمت فيلمين مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، ثم قدمت آخر أفلامها عام 1959 "بفكر في اللي ناسيني" مع هند رستم، شكري سرحان، رشدي أباظة.



على الرغم من مسيرتها الفنية القصيرة إلا أنها تركت بصمة مميزة في السينما المصرية، وكان آخر ظهور لها في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2001،وذلك لتكريمها.



وأثناء عملها مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين تعرفت على الفنان الراحل بدر الدين جمجوم وتزوجت منه بعد فترة قصيرة من اعتزالها، وانجبت منه أيمن وإيمان، استمر زواجها لأكثر من 30 عامًا وبقيت معه حتى وفاته.



عانت بمشاكل صحية في الكلى والكبد، وتوفيت في إحدى المستشفيات بعد صراع من المرض في 30 يناير 2016 عن عمر ناهز 72 عامًا.