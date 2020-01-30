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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

الخميس 30/يناير/2020 - 12:06 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 30/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الصين: ارتفاع عدد مصابي "كورونا" لـ7.711 والضحايا 170

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 170 حتى وقت متأخر من يوم الأربعاء وارتفع عدد المرضى المصابين إلى 7,711.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصين تعلن موعد القضاء على فيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
كشفت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، عن موعد انخفاض انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || هزة أرضية تضرب سواحل تركيا واليونان
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أعلن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، عن هزة أرضية بلغت قوتها 5.4 درجة على مقياس "ريختر" ضربت سواحل قضاء مرمريس التابع لولاية موغلا، غربي تركيا، وسواحل جزيرة "دوديكانيسيا" اليونانية.

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وفيات فيروس كورونا هزه أرضية كورونا فيروس كورونا تركيا واليونان أوبئة أمراض

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