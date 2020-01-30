أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 30/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الصين: ارتفاع عدد مصابي "كورونا" لـ7.711 والضحايا 170



أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 170 حتى وقت متأخر من يوم الأربعاء وارتفع عدد المرضى المصابين إلى 7,711.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصين تعلن موعد القضاء على فيروس كورونا

كشفت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، عن موعد انخفاض انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

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