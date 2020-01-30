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طرح الملصق الأول من الفيلم الهندي الجديد "Thappad"

الخميس 30/يناير/2020 - 12:02 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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يعود الثنائي الرائع أنوبهاف سينها وتابسي بانو، من جديد إلى الشاشة الكبيرة، مع فيلم Thappad""، من إخراج أنوبهاف سينها وبطولة تابسي بانو، وأصدر صناع الفيلم مؤخرًا الملصق الأول للفيلم.

عملت كل من تابسي وأنوبهاف في فيلم Mulk في عام 2018. واستند الفيلم إلى عائلة مسلمة تحاول استعادة شرفها. وقام بدور البطولة في الفيلم ريشي كابور.

بصرف النظر عن فيلم Mulk، قدم أنوبهاف فيلمًا آخر مرتبطًا اجتماعيًا - Article 15 - في عام 2019. وتطرق الفيلم إلى عمق النظام الطبقي للبلد.

من المعروف عن تابسي أنها تقوم بأفلام ذات صلة اجتماعيًا. كما أحدث فيلمها Pink عام 2016 الكثير من الضوضاء.

أثناء حديثها عن العمل مع أنوبهاف مرة أخرى، قالت تابسي في وقت سابق في المقابلة: "إن العمل مع أنوبهاف هو دائمًا تجربة غنية ويشجع المرء على العمل. عندما عرض علي فيلم Thappad، قررت على الفور أن هذا الفيلم كان علي أن أقوم به، إن لديه قصة مثيرة للتفكير وتتناول موضوعًا يجب معالجته في مجتمعنا، ولوضعه في منظوره الصحيح، والنظر في ما نهدف إلى توصيله بفيلمنا، يمكنني القول أن Thappad هوPink لهذا العام".

كما ستلعب تابسي دور قائدة فريق الكريكيت الهندي السابق ميتالي راج في Shabaash Mithu.

سيتم طرح فيلم Thappad في 28 فبراير 2020.
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الكلمات المفتاحية

نجوم بوليوود تابسي الفجر الفني Thappad

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