بمشاركة 26 شركة.. اختتام فعاليات معرض "أراب هيلث" بالإمارات





تختتم اليوم فعاليات الدورة الخامسة والأربعين لمعرض "أراب هيلث" والمقام خلال الفترة من 27-30 يناير الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة بمركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث شاركت مصر بجناح متميز ضم 26 شركة على مساحة 297 متر مربع، وقد قامت هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الطبية بتنظيم المشاركة المصرية بالمعرض.





وقال عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات ان معرض "أراب هيلث" يعد أكبر ملتقى للمهنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية من مصنعي أجهزة الرعاية الصحية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومقدمي الخدمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشيرا الى ان المعرض يمثل منصة متميزة للشركات المصرية العارضة في مجال الرعاية الصحية ويسهم في ربط المصنعين المصريين بمقدمي الخدمات الصحية والتجار والموزعين من خلال القنوات المتعددة بالمعرض للوصول للشركاء التجاريين بقطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.





وأضاف الشريف أن معرض "اراب هيلث" يمثل ثاني أهم معرض للرعاية الصحية على مستوى العالم، حيث ظل على مدار الأربعة عقود الماضية الحدث الأكثر تميزًا للالتقاء شركات الرعاية الصحية، والمتخصصين والموردين والموزعين ، مشيراً الى ان المعرض اجتذب في دروته الحالية 4250 شركة عارضة ونحو 100 ألف مشارك وزائر من أكثر من 150 دولة من مختلف أنحاء العالم.





وأشار أن المعرض يعد وجهة هامة للمجتمع الطبي حول العالم للتواصل والتبادل التجاري والعلمي، وعرض الاكتشافات الجديدة والتطوّرات التقنية للآلاف من المنتجات القادمة من أكثر من 66 دولة.





ومن جانبه أوضح أحمد نبيل، مدير الجناح المصري أن المعرض في دورته الحالية سلط الضوء استخدامات "إنترنت الأشياء " في مجال الرعاية الصحية والدور الكبير والمتنامي الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين سرعة ودقة التشخيص والعلاج.





مشيرا الى ان الفعاليات تضمنت بجانب المعرض التجاري ومؤتمرات للرعاية الصحية بمشاركة أفضل الخبراء على مستوى العالم لاستعراض الرؤي حول مجموعة واسعة من موضوعات الرعاية الصحية وهو ما منح الشركات المصرية فرصة هائلة للاطّلاع على أحدث الابتكارات والممارسات في مجال الرعاية الصحية، كما شكّل المعرض فرصة لتحسين معايير الرعاية الصحية العالمية للشركات المصرية من خلال تبادل المعارف والخبرات.





ولفت نبيل أن المعرض استضاف خبراء عالميين بارزين، ورواد فكر حيث تم استعراض أهم تطورات الصناعات الطبية لعدد كبير من التخصصات الطبية، كما تضمن المعرض تدريبات على أحدث القضايا الطبية، وفرص متميزة للتعليم الطبي المستمر (CME)، للمتخصصين فى كافة المجالات الطبية.











