شاهد.. بوستر فيلم أميتاب باتشان الجديد Jhund





ويظهر أميتاب باتشان في الملصق وهو يقف ويعطي ظهره باتجاه الكاميرا، في أحد الأحياء الفقيرة.





ونذكر أن فيلم "Jhund" يتناول سيرة ذاتية تتناول قصة حياة فيجاي بارسي، هو أستاذ رياضة متقاعد من كلية هيسلوب في ناجبور، ومؤسس دوري الأحياء الفقيرة لكرة القدم.









طرح النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان، البوستر الأول لفيلمه الجديد "Jhund" عبر حسابه الخاص بموقع تبادل التغريدات المصغر "تويتر".