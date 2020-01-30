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سامح عاشور يتقدم بأوراق ترشحه نقيبا للمحامين

الخميس 30/يناير/2020 - 10:58 ص
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سامح عاشور
سامح عاشور
أسماء قورة
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تقدم سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الخميس، بأوراق ترشحه لانتخابات النقابة المزمع عقدها يوم 15 مارس المقبل، عقب دقائق من فتح باب التقدم بأوراق الترشح الذي يستمر حتى 2 فبراير المقبل، بمقر النقابة العامة.

وقال عاشور، إنه ترشح لدورة جديدة تلبية لرغبة المحامين من كافة محافظات مصر والتي لمسها خلال لقاءته المتعددة بهم، معربا عن أمله في تحقيق كافة أمال وطموحات المحامين، واستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت خلال دورة مجلس النقابة الحالية.

وأكد نقيب المحامين، أن استكمال تنقية الجداول من غير المشتغليين على رأس أولوياته، بالإضافة لتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية وكافة الخدمات المقدمة للمحامين بشكل مستمر في ضوء موارد النقابة، فضلًا عن إنهاء كافة المشروعات التي تنشأها النقابة بعدة محافظات، مع الاستمرار في تأسيس وتطوير مقرات النقابة وأنديتها وغرف المحامين بالمحاكم وفقا لما تقتضي الأوضاع.

وتابع: "لا سقف لدي في تطوير النقابة وتحسين خدماتها لصالح خدمة المحامين وأسرهم"، مجددًا مناشدته للجمعية العمومية بعدم دعم أي مرشح لم يساند المصالح العليا للمحامين المتمثلة في تنقية الجداول ورفض قيد خريجي التعليم المفتوح من أصحاب الدبلومات.
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