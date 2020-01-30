"الإحصاء": تراجع الصادرات المصرية للخارج بنسبة 0.8%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية نوفمبر 2019، وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.97 مليار دولار خـلال شهر نوفمبر 2019، مقابل 3.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 25.3%.





وتناول البيان مجموعة من أهم المؤشرات، حيث انخفضت قيمة الصـادرات بنسبة 0.8٪، حيـث بلغت 2.37 مليار دولار خـلال شهر نوفمبر 2019، مقابل 2.39 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: "البترول الخام بنسبة 28.9٪، ملابس جاهزة بنسبة 3.8٪، أسمدة بنسبة 32.8٪، سجاد وكليم بنسبة 10.4%".





وارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2019، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا "منتجات البترول بنسبة 74.8%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 20.3%، فواكه طازجة بنسبة 19.5%، ادوية ومحضرات صيدلية بنسبة 41.7%".





وفي المقابل انخفضت قيمة الواردات بنسبة 16.1%، حيث بلغت 5.34 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل 6.36 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها "منتجات البترول بنسبة 20.8٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 45.2%، سيارات ركوب بنسبة 27.9%، أدوية ومحضرات صيدلية بنسبة 12.7%".





وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها "بترول خام بنسبة 56.1%، قمح بنسبـة 5%، فول صويا بنسبة 148%، ذرة بنسبة 43.8%".



