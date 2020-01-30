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جمعية "العنصر البشري": الهجرة غير الشرعية تتركز في 12 محافظة

الخميس 30/يناير/2020 - 10:34 ص
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الدكتور أيمن الدهشان
الدكتور أيمن الدهشان
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أيمن الدهشان، مستشار الجمعية المصرية لتنمية العنصر البشري، إن الدولة واجهت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2016، حيث وضعت خطة للحد من هذه الظاهرة، وتقديم بديل للشباب عن الهجرة غير الشرعية.

وأشار "الدهشان"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن مواجهة الدولة لهذه الظاهرة سيجعلنا نحافظ على مواردنا البشرية، موضحا أن هناك 12 محافظة في مصر تتركز فيهم ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح مستشار الجمعية المصرية لتنمية العنصر البشري، أن خطة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بدأت بمحافظة الفيوم، حيث تم توعية نحو 165 ألف شخص في هذه المحافظة، مؤكدا أنه أصبح هناك تنسيق بين المؤسسات المختلفة لتوعية المواطنين بخطورة الظاهرة.

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قناة مصر الأولي جمعية العنصر البشري الهجرة غير الشرعية الهجرة الدكتور أيمن الدهشان

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