خطبة بالإنجليزية وابتهالات.. طلاب الأزهر يبهرون رواد معرض الكتاب

كما شهد ركن قطاع المعاهد والورش الفنية اهتمامًا كبيرًا من رواد الجناح، للمشاركة في أعمال الرسم والتلوين والأشغال اليدوية التي تهدف إلى تنمية قدراتهم العقلية والإبداعية.



ويشارك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51؛ انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.





ويقع الجناح في قاعة التراث رقم (4)، على مساحة ألف متر، تشمل أركان متنوعة مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

أدى طلاب معهد العلوم الإسلامية الأزهري، اليوم الخميس، العديد من الفقرات الإنشادية والابتهالية، التي جذبت رواد جناح الأزهر، المقام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تفاعلوا معها بالإنشاد والتصفيق.كما ألقى طالب من المعهد، خطبة باللغة الإنجليزية، عن "تاريخ ومناهج الأزهر الشريف"، وأخرى باللغة العربية، عن "دور الأزهر في حماية الشريعة الإسلامية"، فيما أدى طلاب معهد عبد الله رفاعي الأزهري، مسرحية عن الهجرة النبوية، بأسلوب مبسط وشيق، نال استحسان وإشادة الحضور.