اليوم.. استكمال مناقشات قانون التجارب السريرية في البرلمان





كما تستأنف لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لمحافظ الجيزة، بشأن إشكاليات المحافظة، والمنتظر أن يحضرها محافظ الجيزة.



وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس الأول الثلاثاء، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، لجلسة 9 فبراير المقبل.



وشهدت الجلسة العامة أمس الأول الثلاثاء، مواجهة وزير التنمية المحلية، بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن الإهمال في المحليات.



يستأنف مجلس النواب، اليوم الخميس، استكمال مناقشات مشروع قانون التجارب السريرية في ضوء اعتراضات رئيس الجمهورية على عدد من البنود، التي تمت إحالتها للبرلمان منذ دور الانعقاد الرابع.وانتهت المناقشات على مدار الفترة الماضية بالإحالة إلى لجنة صياغة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لصياغة التعديلات النهائية في ضوء الاعتراضات الرئاسية ومناقشات النواب.