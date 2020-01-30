دون إصابات.. البحوث الفلكية: زلزال يضرب غرب الإسكندرية

أصدر معهد البحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، بيانًا قال فيه، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت فجر اليوم الخميس، هزه أرضية على بعد 440 كيلو متر شمال غرب مدينة الإسكندرية "داخل البحر المتوسط".





وأضاف المعهد في بيانه: أن قوة الهزه الأرضية 5.3 درجة على مقياس ريختر خط العرض 35.0331° شمالا، وخط الطول 28.0012° شرقًا، عمق 60 كيلو مترًا، مشيرًا إلى أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات حتى الآن.





يذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت في وقت سابق من اليوم، هزه أرضية بقوة 6.74 درجة على مقياس ريختر، على بعد 948 كم شمال شرق مدينة العريش وداخل الأراضى التركية.



