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المعاينة تكشف سر اندلاع النيران داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور

الخميس 30/يناير/2020 - 09:22 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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رجحت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة، أن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، غرب المحافظة.

كانت قوات الحماية المدنية بالجيزة تمكنت من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ألسنة لهب من شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب، والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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الكلمات المفتاحية

وزير الداخلية منطقة بولاق الدكرور ماس كهربائي قوات الدفاع المدني بولاق الدكرور

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