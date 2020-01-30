بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة متاحة الآن





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نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة





أعدت 707 لجان على مستوى القاهرة واستقبلت حوالى 164 ألف طالب وطالبة من بينهم 83500 طالب و 80500 طالبة تقدموا لامتحان الاعدادية هذا العام بالإضافة إلى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة .





نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة





وبلغ عدد اللجان بمدرسة الطبرى 21 لجنة تضم 453 طالبا من بينهم 3 طلاب فى لجنة خاصة و6 من طلاب الدمج مشيرًا إلى أن الطلاب أكدوا بأن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط .





مجهودات المحافظة قبل ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة





شكلت المحافظة غرف عمليات بالادارات التعليمية الـ 32 تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى عقبات مشيرًا إلى عدم تلقى شكاوى حتى الآن .





نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 "دلوقت"





ويمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بوضع اسمك أو رقم جلوسك في الخانة اللآتية:















