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أسعار العملات اليوم الخميس 30-1-2020 في البنوك

الخميس 30/يناير/2020 - 08:53 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
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حافظت أسعار العملات اليوم الخميس 31-1-2020 على استقرارها في البنوك العاملة في مصر، وشهدت أسعار العملات حالة من التباين مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الحالية، وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار العملات مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الماضية.

أسعار العملات اليوم
سجل سعر اليورو خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم أمام الجنيه المصرى اليوم، نحو 20.55 جنيه للشراء، 20.75 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى اليوم نحو سعر الريال 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم نحو 51.60 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.



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