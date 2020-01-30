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حقيقة وجود تحليل يكشف عن الإصابة بالكورونا من أول مرة

الخميس 30/يناير/2020 - 06:58 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
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نصحت الدكتورة سامية عبده، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، المواطنين بالابتعاد عن تناول الاسبرين لعلاج نزلات البرد، لمن هم أقل من 18 عامًا، لأنه يؤدي لمضاعفات صحية، ويجب أن يكون تحت إشراف الطبيب المختص.

وأضافت عبده، خلال استضافتها ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، أنه لا يوجد تحليل معين يمكن إجراءه لمعرفة الإصابة بفيروس كورونا من أول مرة، مشيرة إلى أن تعليمات الوزارة هي التعليمات القياسية لمعرفة الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت  نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، أن وزارة الصحة تتسلم عينات التحليل الذي يكون على مراحل، لمعرفة ما إذا كان هناك حالات إصابة بفيروس كورونا أم لا، مشيرة إلى أنه يتم على خطوات، الأولى هي استبعاد الإنفلونزا والسارس، ومن ثم يتم إرسال العينات للوزارة، وتفحصه لمعرفة نوع الفيروس، معقبة: العدوى قد تكون عن طريق اللمس أو الرذاذ أو لمس أي سطح لمسه شخص مصاب، وهو ما يحب على الجميع تجنبه.
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