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وزير النقل يزف بشرى سارة للمحافظات (فيديو)

الخميس 30/يناير/2020 - 07:58 ص
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كامل الوزير
كامل الوزير
أشرقت حفني
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قال اللواء كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتم بتطوير الطرق الداخلية للمحافظات وخاصة محافظات الصعيد، وصدق على توفير 10 مليار جنيهًا لهيئة الطرق والكباري لمساعدة المحافظات في إنجاز الطرق الداخلية وتطويرها.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم الإعلان بالكامل عن تفاصيل المشروع والمحافظات التي سيتم البدء بها يوم الأربعاء المقبل، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وأوضح وزير النقل، أن هذا التطوير سيتم على مراحل، الأولى منها تم رصد 2 مليار جنيه لها، وتم توفيرهم بالفعل، ويتم ذلك بالتنسيق بين المحافظات، ووزارة التنمية المحلية وهيئة الطرق والكباري لتعظيم الاستفادة من المبلغ وإنشاء طرق تليق بالمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستشمل إنشاء الطرق لـ 11 محافظة وأنها ستكون على أعلى مستوى، ومماثلة للطرق الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية.
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