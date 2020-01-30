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فيديو خادش للحياء للإعلامية الكويتية نهى نبيل

الخميس 30/يناير/2020 - 04:50 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للأعلامية الكويتية نهى نبيل، خادش للحياء، وأثار ضجة كبيرة وغضب من قبل متابعيها، لما حمله من الفاظ لا تليق بفتاة ولا تليق بالمجتمع الكويتي، بينما دافع البعض عنها واعتبره أمر خاص بها ولا احد له أن يتدخل بها وبتصرفاتها و إن كانت خطأ.

و تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو المسيء، منسوب، نهى نبيل، وهي توبخ طفلها بألفاظ خادشة للحياء، الأمر الذي عرّضها لانتقادات شديدة.

وانتشر المقطع عبر تسريب من كاميرا المراقبة في منزلها وكانت تقف أمام طفلها وهي تقوم بسبّه بألفاظ غير لائقة، فيما ظهر في المقطع شخص قيل إنه مسرب الفيديو.

وانتقدها الشخص قائلا: ”تقول له يا قواد يا .. في أم تقول كده؟“، ثم أبرز هاتفه في المقطع ما يؤكد أنه مسرب الفيديو وأنه على هاتفه.

ولم تسلم الكويتية نهى نبيل من الانتقادات، فقد تم تداول الفيديو من الكثيرين، أحدهم من حساب يحمل اسم ”فاطمة“ التي تقول: ”قهرتني قهرتني قهرتني بكره يقولون ليش الولد شخصيته ضعيفه ليش الولد نفسيته تعبانه ترا هذا كله بسبب معاملتكم الزفت للأطفال يا عديمين الإنسانية طفل بريء يسمع مثل هذا الكلام ومن أمه! ألا لعنة الله عليكم يا مجرمين يا قاتلين الطفولة #نهي_نبيل“.
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الكلمات المفتاحية

نهى نبيل فيديو خادش اعلامية كويتية

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