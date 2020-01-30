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الصحة: نبذل جهودًا كبيرة لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 30/يناير/2020 - 04:33 ص
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وزارة الصحة
وزارة الصحة
أشرقت حفني
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قالت وزارة الصحة، إنه حتى الآن لم يتم رصد حالات إصابة بفيروس كورونا، أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في مصر.

وأضافت، في تصريحات تلفزيونية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الدولة المصرية تبذل مجهود كبير للتعامل مع إعلان منظمة الصحة العالمية بظهور فيروس كورونا، موضحة أنه تم رفع درجة الاستعدادات في جميع القطاعات بوزارة الصحة، وخاصة قطاع الطب الوقائي للتعامل مع إعلان منظمة الصحة العالمية بظهور فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إمداد الحجر الصحي بالمطارات بأحدث الأجهزة لفحص الركاب القادمين إلى مصر مع متابعة الموقف الوبائي العالمي لأنه متغير على مدار الساعة، معقبا: "جميع القادمين من الدول التي ظهر بها الفيروس يتم متابعتهم من خلال كروت المراقبة الصحية لكل قادم من أي دولة ظهر فيها الفيروس، ويتم متابعته لمدة 14 يومًا وهي فترة حضانة الفيروس للتأكد من عدم إصابته".
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الكلمات المفتاحية

قطاع الطب الوقائي فيروس كورونا فيروس

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