تامر عاشور يستقيل النكد ويغني لـ جروس "أهلي أهلي"

تصدر الفنان تامر عاشور، قائمة مؤشرات تريند "تويتر" وذلك بعد انتشار فيديو له وهو يغني ل جروس، مدرب نادي الزمالك السابق.





وصدر الجمهور هاشتاج بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" معبرين عن إعجابهم بفيديو تامر عاشور، لجروس، حيث علق إحدى الجمهور على الفديو "تامر عاشور اعتزل النكد ويغني لجروس".



