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نجم أتليتيكو يغيب رسمياً عن ديربي مدريد

الخميس 30/يناير/2020 - 03:04 ص
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أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد
عبد القادر عرابي
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سيفتقد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب فريق أتليتيكو مدريد الإسباني أحد أهم أسلحته في ديربي مدريد ضد غريمه ريال مدريد، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية، أن النجم البرتغالي الدولي جواو فيليكس سيغيب رسمياً عن الديربي المنتظر، بعد أن تلقى إصابة عضلية اليوم في تدريبات الفريق.

وأضافت آس، أن إصابة فيليكس ليست إصابة كبيرة، لكنها ستمنعه عن خوض لقاء ريال مدريد في الليجا، ليتلقى سيميوني ضربة موجعة قبل لقاء النادي الملكي.

من جانبه، علق نادي أتليتيكو مدريد أن فيليكس تلقى إصابة قوية في ساقه الليمنى في مباراة ليجانيس الماضية في الجولة 21 من الدوري الإسباني، والتي تعادل خلالها الروخي بلانكوس بدون أهداف في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويحتل أتليتيكو مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، مقابل 46 نقطة لغريمه ريال مدريد صاحب الصدارة.

وكانت آخر مباريات الفريقين في نهائي كأس السوبر الإسباني والذي أقيم بالمملكة العربية السعودية، وتغلب خلاله ريال مدريد على جاره بركلات الترجيح.

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