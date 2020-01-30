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كيف يستفاد مانشستر يونايتد من الثنائي "برونو فيرنانديز" و "بوجبا" هذا الموسم ؟

الخميس 30/يناير/2020 - 02:58 ص
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برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز
أحمد عصام
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تعاقده مع اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب فريق سبورتنج لشبونه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير الجاري.

ويعد برونو فيرنانديز من أبرز اللاعبين في الدوري البرتغالي خلال السنوات الأخيرة، وأبدى المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق الإنجليزي رغبته في ضم اللاعب خلال الصيف الماضي، ولكن مطالبات الفريق البرتغالي المالية جعلت الصفقة تتأجل حتى الشتاء.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ارقام برونو فيرنانديز هذا الموسم مع فريق سبورتنج لشبونه.

وشارك برونو مع فريق سبورتنج لشبونه هذا الموسم في 17 مباراة، حيث سجل اللاعب البرتغالي 8 أهداف مع فريقه، وصنع 7 أهداف لزملائه في الموسم الحالي.

وسيكون أولي جونار سولشاير في أزمة كبيرة بخطة اللعب مع الفريق، حيث يلعب الفريق بخطة 4-3-3 أو 4-2-3-1 وتلك الخطة لن تناسب الفريق بعد عودة اللاعب الفرنسي بول بوجبا من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

حيث يستوجب على سولشاير تغيير الخطة إلى 4-1-4-1 مع تواجد الثنائي بول بوجبا وبرونو فيرنانديز، وسيساعد هذان اللاعبان تواجد الفريق في المنطقة الهجومية للفريق المنافس وصناعة فرص كثيرة خلال المباريات.

وسيكون تشكيلة فريق مانشستر يونايتد كالاتي :-

حراسة المرمى : دي خيا.
خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو.
خط الوسط : فريد - بول بوجبا - برونو فيرنانديز - مارسيال - دانييل جيمس.
خط الهجوم : ماركوس راشفورد.

ويجب أن يستفيد فريق مانشستر يونايتد من صناعة فرص برونو فيرنانديز في الخط الأمامي، وعدم اللعب به في مركز خط الوسط الدفاعي لانه سيفقد نصف قوته التي كانت مع فريق سبورتنج لشبونه.

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