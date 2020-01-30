موعد مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش| مشاهدة مباراة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش اليوم الخميس 30-1-2020 في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

ينتظر عشاق رياضة التنس قمة كبيرة اليوم الخميس، حينما يلتقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش ، المصنف الثاني عالميا، مع السويسري روجيه فيدرر في الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما تخطى مباراة الدور ربع النهائي بسهولة بالغة.





ووصل اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المخضرم نجح في الفوز على نظيره الكندي ميلوس راونيتش بـ3 مجموعات نظيفة في الدور ربع النهائي، بنتيجة 6-4 و6-3 و7-6 (7-1)، ليواجه فيدرر في مباراة مرتقبة.

فيما كانا فيدرر أول المتأهلين إلى نصف نهائي أولى البطولات الـ4 الكبرى بعدما أطاح بالأمريكي تينيس ساندجرين بنتيجة 6-3 و2-6 و2-6 و7-6 (10-8) و6-3.



مواجهة روجير فيدرر و نوفاك ديوكوفيتش





وتعد هذه هي المواجهة رقم 50 بين الثنائي في مسيرتهما الرياضية، والـ17 في بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى.





موعد مواجهة روجير فيدرر و نوفاك ديوكوفيتش





من المنتظر أن تنطلق مواجهة روجير فيدرر و نوفاك ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتروحة للتنس في تمام العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكه المكرمة.





القناة الناقلة لـ مواجهة روجير فيدرر و نوفاك ديوكوفيتش





ومن المقرر أن تبث مواجهة روجير فيدرر و نوفاك ديوكوفيتش، عبر قناة بي إن سبورت 10 المالك الحصري لحقوق بث مبارايات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.





وفاز فيدرر بآخر نهائي جرى مع ديوكوفيتش في بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين، فإن النجم الصربي 32 عامًا، فاز على نظيره السويسري في المواجهة الأخيرة بينهما ببطولات جراند سلام، حينما توج ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) في النهائي الملحمي الذي استغرق 4 ساعات و57 دقيقة.



بينما حقق ديوكوفيتش 26 فوزًا خلال مواجهاته الـ49 السابقة مع فيدرر، والتي بدأت عام 2006، فيما فاز اللاعب السويسري المحنك 38 عامًا، في 3 لقاءات خلال آخر 10 مباريات جرت بين الثنائي، علمًا بأنه عجز عن الفوز على اللاعب الصربي في جراند سلام منذ لقائهما في ويمبلدون عام 2012.