وست هام ضد ليفربول.. يورجن كلوب يوجه رسالة هامة للاعبي الريدز بعد الفوز

وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، رسالة للاعبي فريقه بعد الفوز علي حساب نظيره نادي وست هام ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج "





تصريحات كلوب بعد مباراة وست هام ضد ليفربول:

قال المدرب الألماني:"في البداية انا سعيد للغاية بخروجنا فائزين. فريق واحد استحق الفوز في هذه المباراة وهو ليفربول كان بالإمكان تقديم أداء أفضل ولكن من يهتم هؤلاء الأولاد لعبوا مباريات كبيرة هذا الموسم لا أشعر بأي شيء نحو كسر هذه الأرقام القياسية نركز في المباراة فقط، كل همنا كان تحقيق الفوز في المباراة وهو ما نجح الأولاد في تحقيقه لا أريد أن أبدو مملًا ولكن مباراة الليلة كانت مثالًا جديدًا على ما أقوله عادةً. لم يكن أداء الليلة أفضل أداءاتنا وكانت المباراة صعبة. لقد كنا نبدأ معظم هجماتنا من قلب دفاعنا في وجه 9 أو 10 لاعبين من لاعبي وستهام."





وأضاف كلوب بعد مباراة وست هام ضد ليفربول:"كنت أرغب باللعب بشكل أفضل ولكنني سأقبل بما حققناه. مباراة الولفز كانت صعبة وقبلها كانت مباراة صعبة أخرى أمام اليونايتد. كنا في حاجة للفوز اليوم ونجحنا بذلك لا توجد لدينا مشاكل في تحفيز اللاعبين فاللاعبين في أعلى مستوياتهم. المشكلة الليلة كانت تكمن في الوصول لإيقاعنا ثم الحفاظ عليه والبقاء بتركيزنا.





أخطر فرصهم كانت بسبب أخطاء ارتكبناها نحن بإمكاني منح أطفالي لهؤلاء اللاعبين لأنني أثق بهم ولكن لا يزال بإمكانهم ارتكاب تلك الأخطاء السخيفة. تمريرة فابينيو المقطوعة ثم تصدي أليسون المذهل ثم كرة ترنت بالقائمة. نريد فقط الحفاظ على تركيزنا الجماهير بإمكانهم الغناء كما يحلو لهم. إذا لم يكونوا في مزاج جيد الآن فنحن لدينا مشكلة إذًا. الغناء لا يعني أننا صرنا أبطالًا".





تعرف علي نتيجة مباراة وست هام ضد ليفربول:

حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا هاما خارج ارضه أمام نظيره نادي وست هام يونايتد ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء علي الملعب الأولمبي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.



