حسن الرداد يكشف عن دوره في فيلم "توأم روحي"

كشف الفنان حسن الرداد خلال لقاءه الصحفي عن كواليس فيلمه الجديد "توأم روحي".



وأوضح "الرداد" قائلا: فيلم مختلف بالنسبالي، فيلم رومانتيك عميق مش كئيب ومش كوميدي حسيت بالشخصية ومشاعرها والمواقف اللي فيها مقدمتهاش قبل كدة، يارب ان شاء الله تطلع حلوة في الأخر.





وتابع "الرداد'' قائلا: مفيش في الفيلم مشاهد أكشن والفيلم مش بيتطلب ان يكون عندي عضلات كبيرة الفيلم يحتاج لمجرد تناسق بس.



وفي سياق أخر قدم "الرداد" العديد من الأعمال الفنية منها بنات العم، جوازة ميري، الأنسة مامي، زنقة ستات، احكي يا شهرزاد، عزمي واشجان، ابن الارندلي، ادم وجميلة، توأم روحي.





فيلم "توأم روحي" تدور احداثه في اطار رومانسي، وشارك فيه العديد من الفنانين منهم حسن الرداد، عائشة بن احمد، امينة خليل، ومن المقرر طرحة يوم عيد الحب المقبل.