أمين "الأعلى للمستشفيات الجامعية": الدولة دعمت مجال الصحة بـ4 محاور



وأضاف "عبدالغفار"، خلال استضافته مع الإعلامي حسام حداد، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذا على فضائية "الحياة"، أنه تم توفير العديد من المبادرات ل متلقي الخدمة، أبرزها مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة صحة المرأة، والتأمين الصحي، مشيرًا إلى أن مصر أجرت أكبر مسح على مستوى العالم في فيروس سي.



وأوضح أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الدولة دعمت مقدمي الخدمة، وتم تغيير نظام الدراسة في كليات الطب إلى نظام الساعات المعتمدة، وخلال عام 2018 حصلت هيئة ضمان جودة التعليم على اعتماد الاتحاد العالمي للتعليم الطبي لمدة 10 سنين، وبالتالي أي كلية طب في مصر معتمدة من الاتحاد العالمي فهي معترف بها على مستوى العالم.

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية نفذت العديد من المبادرات التي تدعم مجال الصحة، لافتا إلى أن المنظومة الصحية تتلخص أربعة أركان وهي: متلقي الخدمة، مقدم الخدمة، المنشأة، والقوانين الحاكمة وهي المحاور التي دعمتها الدولة.