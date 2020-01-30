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جولة في تاريخ مواجهات الأهلي ضد الهلال السوداني.. حسين الشحات رجح ميزان الأحمر وعقدة السودان الأبرز

الخميس 30/يناير/2020 - 01:28 ص
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الاهلي
الاهلي
علي خلاف
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية وحاسمه أمام مضيفه الهلال السـوداني ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني
ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب ستاد الهلال في تمام التاسعة من مساء السبت الموافق 1_2_2020 بتوقيت القاهرة حيث يتطلع المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ترتيب الأهلي في المجموعة الثانية
وفي سياق متصل يحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بعد بعد فوزه على النجم الساحلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليصبح ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:_

1_ الأهلي 10 نقاط
2_ الهلال 9 نقاط
3_ النجم الساحلي 9 نقاط
4_ بلاتينيوم 1 نقاط

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الهلال السوداني
ويأخد موقع الفجر الرياضي متابعيه الكرام في جولة سريعة داخل تاريخ مواجهات الأهلي ضد الهلال السوداني والتي شهدت تكافئ المنافسة بين البطلين إلا أن هدف حسين الشحات في مباراة الثانية من دور المجموعات رجح كفة المارد الأحمر.

المارد الأحمر التقى بمنافسه الهلال السوداني في 7 منافسات كان التعادل في مباراتين وفاز الأهلي في ثلاثة وهُزم في اثنين.

سجل لاعبو الأهلي 5 أهداف في شباك بطل السودان، بينما استقبلت شباك الفريق 4 أهداف أيضًا.

أول مواجهة بين الفريقين تشهد لقب قاري للأهلي
كانت أولى مواجهات الأهلي ضد الهلال السوداني في عام 1987 بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد في لقاء الإياب وتوج بلقب البطولة.

الأهلي لا يفوز في السودان
ثاني مباراة جمعت الأهلي والهلال كانت في الدور الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2004، وخسر الأهلي ذهابًا بهدف نظيف، بينما انتهي لقاء الإياب بالسودان بالتعادل السلبي.

الهلال يؤكد عقدة الأهلي في السودان
المواجهة الثالثة كانت في دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال عام 2007 وفاز الأهلي ذهابًا 2-0، وخسر إيابًا 3-0 بالسودان.

الأهلي يهزم الهلال في الجولة الثانية
آخر مواجهات الأهلي ضد الهلال السوداني كانت في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف حسين الشحات ليصبح كلا الفريقين أمام مواجهة حاسمة مساء الأول من فبراير حيث يحتل فريق الشياطين الحمر صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بينما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 9 نقاط وهوا الأمر الذي يجعل من مواجهة الجولة السادسة قضية حاسمة في صعود كلا البطلين إلى دور الثمانية.
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