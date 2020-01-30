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الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية

الخميس 30/يناير/2020 - 04:04 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 30 يناير 2020، حيث يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح معتدلة، على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد، في البيان، أنه يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وهناك أمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة، واضطراب في الملاحة البحرية، والرياح تنشط أقصى الغرب على السواحل الشمالية الغربية.

أما عن جنوب سيناء والغردقة، فالطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع نشاط رياح، واضطراب في الملاحة البحرية، ودافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية
الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية
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