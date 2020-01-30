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موعد مباراة النصر وضمك| مشاهدة مباراة النصر وضمك اليوم الخميس 30-1-2020 في الدوري السعودي للمحترفين

الخميس 30/يناير/2020 - 01:12 ص
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مباراة النصر وضمك
مباراة النصر وضمك
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يواجه النصر منافسه ضمك، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس.

موعد مباراة النصر وضمك

وتقام المباراة بين النصر وضمك، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية، والواحدة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

ويرغب النصر في مواصلة نتائجه الأخيرة المتميزة للاستمرار في صدارة جدول ترتيب الدوري، والضغط بشكل أكبر على غريمه الهلال الذي يلاحقه على الصدارة، بينما يسعى ضمك لتصحيح مساره وموقفه في الجدول.

ويحتل النصر المركز الأول برصيد 33 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد أن خاض 15 لقاء، وحقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل 3 مرات وخسر في لقائين فقط، وأحرز 24 هدف ودخل مرماه 6 أهداف كأقوى خط دفاع.

فيما يتواجد ضمك في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط، بعد أن فاز في لقائين فقط، وخسر في 10 مباريات وتعادل 3 مرات، وسجل 11 هدف ودخل مرماه 32 هدف كأضعف خط دفاع.

وكان لقاء الدور الأول بين النصر وضمك، قد انتهى بفوز العالمي بثنائية دون مقابل، فيما كرر الأصفر فوزه أمام الفريق الضمكاوي برباعية مقابل هدفين في كأس الملك.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك

وتنقل المباراة بين النصر وضمك، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، على قناة السعودية الرياضية الأولى.
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