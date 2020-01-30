خبير سياسي: الربيع العربي أكثر شيء أضر بالقضية الفلسطينية

قال الدكتور مصطفى الفقي، الخبير السياسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستغل القضية الفلسطينية سياسيًا، وهذا ليس عيبًا، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى عربيًا وإسلاميًا، محذرًا من تحويلها إلى قضية دينية؛ لأن الطابع الديني لا يخدم القضية الفلسطينية، وتديين القضية ليس في صالح العرب؛ لأنه سيعتمد على المشاعر.



وأكد "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، الأربعاء، أنه لن يخرج فلسطيني حقيقي عن وحدة الصف في هذه الظروف، ويجب على الفلسطينيين أن يتحدوا وألا ينقسموا.



وأشار الخبير السياسي، إلى أن إسرائيل تميل إلى الحلول الغامضة والمواقف المبهمة، ولا يوجد خطة واضحة لهم، وما طرحه ترامب مرحلة تفاوضية جديدة، لافتًا إلى أن الربيع العربي أكثر شيء أضر بالقضية الفلسطينية، والفلسطينيون ضحوا تضحيات بلا حدود، لافتًا إلى أن طول مدة طرح صفقة القرن هيأ الأجواء للاستماع إليها.

