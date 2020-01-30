خبير سياسي: الفلسطينيون دفعوا أغلى فاتورة دم في العصر الحديث

قال الدكتور مصطفى الفقي، الخبير السياسي، إنه يتوقع وجود رفضًا عربيًا وإسلاميًا عامًا لما يسمى بـ"صفقة القرن".



أضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، الأربعاء، أنه لا أحد يزايد على دور مصر تجاه القضية الفلسطينية حربًا أو سلامًا، لافتًا إلى أن الفلسطينيين دفعوا أغلى فاتورة دم في العصر الحديث، ولا يمكن المزايدة عليهم، ومصر دفعت الكثير من أجل القضية الفلسطينية.



وأشار الخبير السياسي، إلى أن البعض يرى القضية الفلسطينية قضيةً مصريةً أيضًا، متابعًا: "نحن أمام طرح وإصرار من الإدارة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية".

