مدير المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع: "هنحطم كل الأرقام القياسية"

قال الدكتور أحمد مصطفى، مدير المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف وفقدان السمع، إن مصر من الدول الرائدة في الشرق الأوسط، التي أعدت مبادرة مسح سمعي إلزامي لجميع الأطفال حديثي الولادة، بهدف منع وجود إعاقة سمعية بإذن الله في مصر.



وتابع "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، مساء الأربعاء، أن مصر لم يكن بها بيانات حول حجم الإصابة بضعف السمع، مشيرًا إلى أن المبادرة قامت بالكشف عن 303 آلاف خلال 3 شهور فقط، وهذا أمر جيد جدًا.



ولفت مدير المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف وفقدان السمع، إلى أن المبادرة تستهدف 2.6 مليون طفل سنويًا، وهذا لم يحدث خلال الفترة السابقة، معقبًا: "إحنا هنحطم كل الأرقام القياسية".

