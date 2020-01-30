بعد هدفه في وست هام يونايتد.. صلاح يقترب من تحطيم جميع أرقام سواريز مع الريدز

تغلب فريق ليفربول الإنجليزي على مضيفه وست هام يونايتد بثنائية محمد صلاح وتشامبرلين ليواصل الريدز زحفهم نحو لقب بطولة البيرميرليج ويستمر الجناح المصري في تحطيم الأرقام القياسية داخل جدران بطل أوروبا.





ترتيب ليفربول بعد الفوز على وست هام يونايتد

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده 70 نقطة مغدردا في صدارة ترتيب مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز حيث خاض الريدز 24 مباراة فى البيرميرليج تحقق الفوز في 23 مواجهة وكان التعادل في لقاء وحيد ليؤكد أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب على قوتهم وجدراتهم بلقب المسابقة المحلية هذا الموسم.





صلاح يقترب من تحطيم كافة أرقام سواريز داخل قلعة الريدز





بهدف محمد صلاح في مرمى وست هام خلال الجولة الـ18 المؤجلة واصل النجم المصري مسيرته نحو تحطيم كافة الأرقام القياسية داخل النادي حيث ساهم صاروخ الشرق في 90 هدفا لفريق ليفربول فى مسابقة الدوري الانجليزي وهوا ما يجعله على مقربة من رقم المهاجم الأوروغواياني السابق لبطل أوروبا لويس سواريز الذي ساهم في 112 هدف من أصل 133 مباراة سجل 82 وصنع و30 آخرين.





أهداف ساهم فيها صلاح مع ليفربول





ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاواكا" الإنجليزية، أن محمد صلاح حتى الآن منذ انضمامه إلى الريدز شارك فى 95 مباراة في الدوري الانجليزي نجح فى تسجيل 66 هدفا وصناعة 24 آخرين أى ما يساوي 90 هدفا.