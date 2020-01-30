موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني







تأهل فريق ريال مدريد الإسباني اليوم للدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا بسهولة شديدة، بعد أن أخرج فريق ريال سرقسطة، الذي تغلب عليه في عقر داره بملعب "لا روماريدا" برباعية دون رد، في لقاء الدور ثمن النهائي من البطولة.





وسجل رباعية ريال مدريد كلاً من: رافائيل فاران في الدقيقة 6 ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 32 وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 72 وكريم بنزيما في الدقيقة 80.





وضمن النادي الملكي بذلك مكاناً في الدور ربع النهائي من البطولة، في إنتظار باقي المواجهات ومن ثم تحيد موعد لقرعة الدور ربع النهائي.





وسيطوي مدرب الفريق زين الدين زيدان بذلك صفحة كأس ملك إسبانيا، ويفتح صفحة الدوري الإسباني، حيث تنتظره مهمة صعبة أمام جاره أتليتيكو مدريد في الجولة 22 من الدوري الإسباني.





موعد مباراة ريال مدريد ضد أتليتيكو مدريد



ومن المقرر أن تقام مواجهة الريال ضد أتليتيكو مدريد يوم السبت 1 فبراير المقبل بملعب سانتياجو بيرنابيو، وذلك في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.