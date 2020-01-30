Advertisements
Advertisements
Advertisements

"شعب عظيم".. محمد إمام من الإمارت بعد عرض "لص بغداد"

الخميس 30/يناير/2020 - 12:25 ص
Advertisements
محمد إمام
محمد إمام
روان هيثم محمد
Advertisements
نشر الفنان محمد إمام، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير  "إنستجرام".


وعلق "إمام" على هذه الصورة قائلًا: "من أحلى العروض الخاصة اللي حضرتها في حياتي، شعب جميل وجمهور عظيم.


واضاف "إمام" قائلا: استنوني الأسبوع ده في كل برامج الفن والسينما ان شاء الله.


وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: هتنور كل الدنيا يا احلى فنان بحبك جدا.

وطرح "لص بغداد" يوم 22 يناير الماضي في جميع دور العرض، ولاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور حيث تصدر الإيرادات اليومية منذ عرضه متفوقًا على "الفلوس" للنجم تامر حسني الذي تربع على عرش الصادرة منذ طرحة في السينمات.

"لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.
"شعب عظيم".. محمد إمام من الإمارت بعد عرض "لص بغداد"
"شعب عظيم".. محمد إمام من الإمارت بعد عرض "لص بغداد"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد إمام لص بغداد

أخبار تهمك

رابط مباشر لامتلاك نتيجة الاعدادية الجيزة 2020 gizaedu.gov .. بوابة التعليم الأساسي تقدم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالقاهرة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ ساعتين و 12 دقيقة

YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد اليوم الأربعاء 29-1-2020 جودة عالية بدون تقطيع

منذ ساعتين و 37 دقيقة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 3 ساعات

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 7 ساعات

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 4 ساعات

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ ساعتين و 35 دقيقة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر| رابط يلا شوت ماتش ليفربول بدون تقطيع hd |هدف أبو صلاح

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعتين و 12 دقيقة

هدف Mohamed Salah | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز Premier League Liverpool

منذ ساعتين و 33 دقيقة

يلا شوت salah| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي.. Live Kora

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

لطيفة تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة

محمد إمام يحتفل بعيد ميلاده في كواليس "لص بغداد"

"إحنا في السوء بنجيب برقوق".. محمد إمام من داخل صالة الجيم (صورة)

لطيفة: "سلسلة بشرية إنسانية تاريخية بعلم لبنان"

ياسمين صبري تشعل "إنستجرام" بصورة جديدة

تعرف على موعد حفل أحمد جمال في نادي روسيا بمدينة العاشر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:35 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

08:52 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

09:57 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status