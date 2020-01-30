"شعب عظيم".. محمد إمام من الإمارت بعد عرض "لص بغداد"

وطرح "لص بغداد" يوم 22 يناير الماضي في جميع دور العرض، ولاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور حيث تصدر الإيرادات اليومية منذ عرضه متفوقًا على "الفلوس" للنجم تامر حسني الذي تربع على عرش الصادرة منذ طرحة في السينمات.





"لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.





وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

نشر الفنان محمد إمام، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلق "إمام" على هذه الصورة قائلًا: "من أحلى العروض الخاصة اللي حضرتها في حياتي، شعب جميل وجمهور عظيم.واضاف "إمام" قائلا: استنوني الأسبوع ده في كل برامج الفن والسينما ان شاء الله.وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: هتنور كل الدنيا يا احلى فنان بحبك جدا.