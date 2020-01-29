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"المعلمي" ومندوبة بنجلاديش يبحثان تطورات الأوضاع

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:51 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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اجتمع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، بالمندوبة الدائمة المعينة حديثًا لجمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيقة لدى الأمم المتحدة السفيرة رباب فاطمة.


وقدم المعلمي في بداية اللقاء التهنئة للسفيرة رباب بتوليها هذا المنصب، متمنياً لها النجاح والتوفيق في مهمتها، ومؤكداً على ترحيب وفد المملكة الدائم في تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في وفد بنجلاديش فيما يخدم المصالح المشتركة.


وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالجهود والتعاون المشترك بين المملكة وبنجلاديش لمعالجة الأزمة الإنسانية التي تعانيها أقلية الروهينجا المسلمين في ميانمار.


حضر اللقاء نائب المندوب الدائم في وفد بنجلاديش الوزير مفوض طارق إسلام، والوزير مفوض إقبال هارون، ومن وفد المملكة مدير مكتب المندوب الدائم حكمت بن محمد السعيد، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة محمد بن عبدالرحمن القاضي.

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الكلمات المفتاحية

مندوبة بنجلاديش تطورات بحث المعلمي العربيه الأوضاع

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