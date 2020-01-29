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غداً الخميس.. لأول مرة الرئيس التونسي يجري حوارًا تلفزيونيًا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:43 م
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الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
الفجر
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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، انه سيجري حوارًا تلفزيونيًا مساء غدًا الخميس، في أول ظهور له؛ ليجيب على أسئلة الصحفيين والمواطنين إثر مرور 99 يومًا من تسلمه رئاسة البلاد.

وتعهد الرئيس التونسي خلال مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة تم تنظيمها خلال الانتخابات الرئاسية بقبول إجراء حوار معه بعد مرور 99 يوما، وسيجيب خلال الحوار الذي سيبثه التلفزيون الحكومي على أسئلة بشأن حصيلة عمله خلال هذه الفترة.

كما ستقدم جمعية "مناظرة" أسئلة مواطنين، أرسلت لها في شكل مقاطع فيديو، لطرحها على قيس سعيّد وستكون بمثابة "تجديد حقيقي في المنطقة" للوقوف على مدى إنجاز الوعود الانتخابية، بحسب الجمعية غير الحكومية.

وقالت القناة الحكومية "الوطنية" في بيان، في وقت سابق من اليوم، إن لقاء سعيّد "يتمحور حول الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية وأهم القضايا والمشاكل التي تهم المواطن والمجتمع".

ويشكل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب أحد أهم الملفات، التي تؤرق التونسيين مع تواصل انتظار تشكيل حكومة جديدة.

ويبث الحوار على قنوات تلفزيونية محلية خاصة ومحطات راديو حكومية وخاصة.

ونظمت جمعية "مناظرة" قبيل الانتخابات الرئاسية في سبتمبر الماضي مناظرات تلفزيونية جمعت فيها كل المترشحين للرئاسة.

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الكلمات المفتاحية

قيس سعيد تونس الرئيس التونسي

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